Mannen uit Zaltbommel omgekomen door ongeluk Brakel

Het ongeluk waarbij een auto in het Gelderse Brakel in de Waal belandde, heeft twee inwoners van Zaltbommel het leven gekost. De slachtoffers, mannen van 33 en 28 jaar, zaten in de auto die donderdagavond door nog onbekende oorzaak te water raakte bij de Veerdam ter hoogte van de veerpont.

Diezelfde avond kon de auto met het lichaam van het eerste slachtoffer (33 jaar) worden geborgen. Na een zoektocht vonden hulpdiensten vrijdagavond het tweede stoffelijk overschot, van de 28-jarige man. De politie gaat ervan uit dat er niet nog meer mensen in de auto zaten. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.