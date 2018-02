Mannen slaags in Tilburgse sauna

Een 22-jarige Arnhemmer is in een wellnesscentrum in Tilburg aangehouden omdat hij een andere bezoeker zou hebben mishandeld. Volgens de politie hadden de twee ruzie gekregen nadat het latere slachtoffer de ander meerdere keren tot stilte in de sauna had gemaand. Na wat duw- en trekwerk zou de verdachte een kopstoot hebben uitgedeeld.

Het personeel van het centrum aan de Moerse Dreef schakelde de politie in. Daarop werd de Arnhemmer opgepakt voor mishandeling. Het incident was dinsdagavond en na verhoor is de verdachte woensdag weer in vrijheid gesteld.