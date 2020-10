Mannen opgepakt om oplichting met pinterminals bezorgdienst

Drie mannen uit Doetinchem, Delft en Den Haag zijn dinsdag opgepakt op verdenking van oplichting met de pinterminals van de bezorgdienst van een supermarktketen. Met een pinterminal kunnen klanten aan de deur voor hun boodschappen betalen. De mannen maakten tienduizenden euro’s buit, aldus de politie.

De mannen slaagden er veertien keer in om een truc uit te halen. Ze belden zogenaamd vanuit het hoofdkantoor van de supermarktketen naar een bezorger, als die onderweg was met een bestelling. Ze zeiden hem dat de terminal een update nodig had en maakten een afspraak om het apparaat onderweg om te wisselen. Via de nieuwe terminal kwam het bedrag dat klanten afrekenden rechtstreeks op een rekening van een katvanger terecht. Daarna haalden de oplichters het geld direct van die rekening af.

De recherche was al sinds het voorjaar op zoek naar de oplichters. De drie mannen die nu zijn gearresteerd zitten in de cel en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.