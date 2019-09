Mannen opgepakt die forse boetes niet betaalden

Twee mannen die nog een fiks bedrag moesten betalen aan justitie, zijn vrijdag aangehouden door de politie. Een 40-jarige man uit Dordrecht werd aangehouden in zijn woning, waar hij zich had verstopt onder een stapel matrassen, laat de politie weten.

De Dordtenaar moet na een veroordeling voor de smokkel van cocaïne nog 3,8 miljoen euro betalen. Omdat hij dat tot nu toe niet heeft gedaan, moet hij 656 dagen in de gevangenis zitten, zo bepaalde de rechtbank eerder. Als hij vrij komt, moet hij alsnog het verschuldigde bedrag betalen.

Een 66-jarige man werd in zijn woning in Velsen-Noord opgepakt. Hij moet nog 500.000 euro betalen. Hij werd veroordeeld voor witwassen en overtreding van de opiumwet. Als hij niet zou betalen, moet hij 540 dagen in de gevangenis doorbrengen. Ook voor hem heft dat niet de verplichting op om te betalen.

De zaken van de mannen hadden niets met elkaar te maken.