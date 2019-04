Mannen met bivakmutsen overvallen gezin

Een gezin in het Noord-Brabantse dorp Spoordonk is slachtoffer geworden van een gewapende overval door vier mannen met bivakmutsen op. De vader van het gezin werd mishandeld en liep een hersenschudding en kneuzingen in zijn gezicht op, maakte de politie woensdag bekend. De man moest in het ziekenhuis worden behandeld.

De overval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.00 uur in een woning in de Broekstraat. De overvallers dreigden met een vuurwapen en eisten geld. Maar het gezin, ouders en twee tienerkinderen, verzette zich tegen de indringers. Die gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. Volgens de politie gaat het om mannen van naar schatting tussen de 20 en 25 jaar.