Twee mannen van 20 jaar uit Someren zijn donderdagavond in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Eerder op de avond belandde de auto waarin ze reden in het water aan de Broekstraat in die Brabantse plaats.

Hulpdiensten waren in groten getale uitgerukt om de twee uit de auto te halen. Er waren veel ambulancemedewerkers en duikers ter plekke. De familie van de twee mannen is geïnformeerd, meldt de politie die nog onderzoekt wat er precies is gebeurd.