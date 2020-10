Mannen hebben vaker problemen bij aflossen schuld dan vrouwen

Mannen hebben vaker problemen bij het aflossen van een schuld dan vrouwen, blijkt uit de jaarlijkse Schulden Monitor van Bureau Krediet Registratie (BKR). Volgens het bureau neemt het aandeel mannen met betalingsproblemen de afgelopen jaren verder toe.

Mannen hadden in 2019 evenveel schulden als vrouwen, maar van de personen met een in dat jaar nieuw gemeld betalingsprobleem was 61 procent man, tegenover 36 procent vrouw. Van een klein deel van de personen met betalingsproblemen was het geslacht onbekend.

Van de mensen met een doorlopend of aflopend krediet had gemiddeld 4,75 procent een betalingsprobleem. In totaal ging het eind vorig jaar om 700.000 mensen. In 2015 waren dat er nog 800.000.

BKR spreekt van een betalingsprobleem in een aantal gevallen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een betalingsachterstand is ontstaan. Soms moet daarom een aflossingsregeling worden getroffen of wordt schuldbemiddeling ingeschakeld.

