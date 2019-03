Mannen gepakt voor autokraken tijdens aanslag

Er zijn twee mannen uit Utrecht opgepakt die ervan worden verdacht in meerdere mediavoertuigen te hebben ingebroken in Utrecht tijdens nasleep van de aanslag. Het gaat om auto’s van buitenlandse media, die op dat moment in Utrecht waren om verslag te doen van het schietincident.

Uit de auto’s werd dure apparatuur gestolen. Om wat voor spullen het precies gaat is niet bekendgemaakt. Volgens de politie wordt er nog een derde verdachte gezocht voor de autokraken. De twee verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten vast.

Bij de aanslag vielen drie doden.