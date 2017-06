De politie heeft drie mannen aangehouden, die zich met een dode man in een busje op het politiebureau van Gouda kwamen melden. Volgens een woordvoerster meldden de drie zich rond 01.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag op het bureau. Het slachtoffer zou zijn overleden na een ruzie in een huis in Bodegraven.

In het huis is onderzoek geweest.