Mannen alsnog veroordeeld voor ontvoering en doodslag Leiden

De 28-jarige Andy F. uit Katwijk, die vijf jaar geleden werd vrijgesproken van het ontvoeren en doodschieten van een 28-jarige man in Leidschendam, is maandag door het gerechtshof in Den Haag alsnog veroordeeld. Hij krijgt 13,5 jaar gevangenisstraf. De 33-jarige medeverdachte Fettah B. uit Leiden werd in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden.

Het slachtoffer uit Leiden, Hasin Tahiri, werd ontvoerd op 3 september 2014. Hij werd op de Gravin Marialaan in Leidschendam doodgeschoten toen hij na enkele uren uit de auto probeerde te ontsnappen. Volgens het hof is F. met een vuurwapen achter de Leidenaar aangerend en heeft hem in rug geschoten.

In april 2015 werden beide verdachten nog door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs was. Volgens de rechtbank stond toen niet vast dat de hoofdverdachte het schot had gelost en hoe ze het slachtoffer hadden ontvoerd. Tegen deze uitspraak was het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan.