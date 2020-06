Mannen aangehouden na bedreiging op camping Aalst

De politie heeft acht mannen aangehouden na een melding dat een groep zondagmiddag iemand had bedreigd met een vuurwapen op een camping in Aalst (Gelderland). Toen de politie arriveerde, waren de mannen al vertrokken. Bij hun vertrek hadden ze de slagbomen van de camping geramd, aldus de politie.

Getuigen wisten in welke auto’s ze er vandoor waren gegaan. De politie hield die wagens aan bij Best en op de snelwegen A2 bij Vught en de A16 bij Rotterdam. Bij de aanhouding in Best hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. In die auto werd een vuurwapen aangetroffen.

De opgepakte mannen zijn tussen de 18 en 40 jaar. Een van hen komt uit Barneveld, de anderen zijn afkomstig uit Brabant.