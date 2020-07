Manifestatie op Curaçao tegen bezuinigingen in onderwijs

Op Curaçao wordt vrijdag 3 juli een manifestatie gehouden tegen aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs. Hiertoe is besloten door de nieuwe onderwijsvakbond DOEN.

DOEN vindt het een verkeerd signaal dat Nederland aan de ene kant flink investeert in het onderwijs op de BES-eilanden, maar Curaçao, Aruba en Sint-Maarten aan de andere kant strenge voorwaarden voor coronaleningen oplegt. Hierdoor moeten docenten op die eilanden 12,5 procent van hun arbeidsvoorwaarden inleveren. DOEN zou willen zien dat er in het hele Koninkrijk wordt geïnvesteerd in onderwijs en niet gekort.

Daarnaast werkt de Curaçaose regering aan een plan om te bezuinigen in het onderwijs. Door de coronacrisis is er veel minder economische activiteit en krijgt het land veel minder belastingen binnen. Als gevolg daarvan is er minder geld voor het onderwijs en zullen de scholen het komende schooljaar in ieder geval minder subsidie krijgen, zo heeft de regering bekendgemaakt.