In een woning aan de Johannes Vermeerstraat in Almere is een zwaargewonde man gevonden. De politie spreekt van verdachte omstandigheden. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer is waarschijnlijk de bewoner. Hij werd gevonden door een bekende, die vervolgens de politie belde. Over de toedracht en de aard van de verwondingen kan een woordvoerster niets zeggen.