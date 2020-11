Man zwaargewond geraakt bij ruzie bij opvanglocatie Tilburg

Bij een ruzie in Tilburg is een 38-jarige man uit Tilburg zwaargewond geraakt. Hijzelf en twee andere verdachten zijn aangehouden wegens geweldplegingen tijdens de ruzie.

De politie kreeg op zaterdagochtend om 10.45 uur meerdere meldingen dat het bij een opvanglocatie voor daklozen uit de hand liep. Er zou iemand met een mes gestoken zijn en er zou op iemand ingereden zijn.

Daar aangekomen, troffen de politie en hulpdiensten de gewonde man aan met een steekwond en een hoofdwond. Daarnaast waren er nog een lichtgewonde man van 26 en een vrouw van 32, beiden uit Tilburg. Zij bleken bij de ruzie betrokken te zijn geweest.

Uit meerdere verklaringen is gebleken dat de twee mannen ruzie kregen waarbij de man van 38 in zijn borst is gestoken. Die was erna in zijn auto gestapt en had geprobeerd de andere man omver te rijden. Hierop had de vrouw de bestuurder weer met een hamer geslagen.

De zwaargewonde man is naar het ziekenhuis gebracht, de twee anderen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Alle drie zijn ze verdachte in de zaak, aldus de politie.