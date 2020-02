Een 39-jarige man is aangehouden nadat in de nacht van zaterdag op zondag een 31-jarige man ernstig gewond raakte door een val van een trap in zijn woning in Spijkenisse. De 39-jarige wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de val van het slachtoffer, meldt de politie.

De 31-jarige man viel rond 02.00 uur van een trap in zijn woning aan de Copernicuslaan. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is opgenomen in een ziekenhuis. Zijn toestand is zorgwekkend.