Een 37-jarige man uit Wageningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt tijdens een ruzie in de Vanenburgstraat in zijn woonplaats. De man werd daarbij met een steekwapen verwond, onder meer aan zijn handen.

De aanleiding voor de ruzie was de vernieling van een ruit. Daarna raakten diverse personen met elkaar in gevecht. Het slachtoffer en de andere personen die bij de ruzie waren betrokken, zijn vermoedelijke bekenden van elkaar.