Een man is donderdagochtend in Groningen neergestoken. Dat gebeurde in de Peperstraat. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft na de steekpartij een man aangehouden op het Damsterdiep. „Onderzoek moet uitwijzen wat zijn betrokkenheid is geweest”, aldus de politie. De man zit vast.