Een man is neergestoken in een woning in een flat aan de Schermerhoek in Capelle aan den IJssel en daardoor zwaargewond geraakt. De politie meldde dat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Agenten hebben in een andere woning in het appartementencomplex aan de Schermerhoek naar de dader gezocht, maar nog niemand aangehouden.