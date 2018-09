Een 24-jarige man is rond 04.00 uur zwaargewond geraakt bij een schietincident in Amsterdam. Dit gebeurde in een parkeergarage aan de Amstelstraat, in het centrum. De politie heeft kort daarop in de directe omgeving drie verdachten aangehouden. Ze zitten vast.

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis, aldus de politie. Het is nog niet duidelijk waarom er is geschoten.