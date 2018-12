Man zwaargewond bij carbidschieten

In de gemeente Noordoostpolder is een man zwaargewond geraakt bij het carbidschieten. Het slachtoffer schoot volgens de politie in het dorp Rutten carbid met een giertank waarbij een explosie ontstond. De man belandde daardoor in het water, aldus de politie die nog onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.

Carbidschieters vullen doorgaans een lege melkbus met water en een stuk carbid, een verbinding van koolstof en calcium. Als de kalkachtige brokken nat worden, vormt zich een explosief gas dat met een klap explodeert waarbij de deksel van de melkbus honderden meters wegschiet.