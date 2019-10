Een 25-jarige man uit Zoetermeer is zondagochtend vroeg zwaar mishandeld voor een café op het Plein in Den Haag. De man werd rond 03.15 uur op straat van achteren benaderd en met een scherp voorwerp in zijn gezicht en hals gestoken. Hij liep daarbij meerdere wonden op en moest naar het ziekenhuis voor behandeling.

De verdachte is vervolgens gevlucht. De politie is op zoek naar mensen die het incident hebben zien gebeuren.