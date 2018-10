Man zorgt voor overlast met André Hazes-muziek

Een 56-jarige man is opgepakt omdat hij in een seniorencomplex in Kaatsheuvel voor geluidsoverlast zorgde. De man had in de nacht van zaterdag op zondag hard muziek van André Hazes op staan. Ook zou hij bij buren tegen de deur hebben getrapt en stoelen omver hebben gegooid, aldus de politie.

Agenten namen de man, die had gedronken, mee naar het bureau. Drie geluidsboxen en de versterker die in de woning stonden werden in beslag genomen. Volgens de politie was de man die nacht al vaker gewaarschuwd na eerdere meldingen van geluidsoverlast.