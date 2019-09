Man voor woning Raamsdonksveer beschoten

Een man uit het Brabantse Raamsdonksveer is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor zijn woning beschoten en gewond geraakt. De dader is gevlucht, meldt de politie.

De beschieting in de Academielaan vond rond middernacht plaats. De man hoorde de schoten toen hij van zijn auto naar de deur van zijn woning liep. Hij raakte gewond en is inmiddels behandeld aan zijn verwondingen.

Bij onderzoek zijn hulzen aangetroffen op de oprit van de woning. Na het incident werd de omgeving afgezet en is met behulp van een speurhond tot dusver tevergeefs naar de schutter gezocht. De politie bestudeert ook camerabeelden in de straat.