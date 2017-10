Twee agenten zijn zaterdagnacht in Delft gewond geraakt toen zij probeerden een overlastgevende groep weg te krijgen uit de Kromstraat, een smal straatje in het oude centrum. Een van hen, een 22-jarige man, liep tegen de agenten op die ten val kwamen. Ze raakten gewond aan arm en schouder. De Delftenaar is aangehouden.