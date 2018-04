Man vervolgd om wiet-aangifte tegen zichzelf

Een man die aangifte tegen zichzelf heeft gedaan voor het bezit van vijf wietplanten, wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist.

De man had vijf planten in zijn tuin voor eigen medicinaal gebruik. Hij had deze planten omdat de cannabis uit de apotheek volgens hem niet of nauwelijks werkte en hij deze ook niet kon betalen. De politie vernietigde zijn planten, maar hij werd niet vervolgd omdat het Openbaar Ministerie de zaak te klein vond.

Daarop besloot de man aangifte tegen zichzelf te doen, zodat hij ook in de toekomst weet waar hij aan toe is. De man meent ook dat zijn planten ten onrechte vernietigd zijn. Hij begon een zogeheten artikel 12-procedure, waarin hij het gerechtshof vraagt het OM op te dragen alsnog te vervolgen. Het hof geeft de man gelijk en stelt dat de rechter zich over de kwestie moet buigen. Het hof weegt hier de discussie in Nederland over het gedoogbeleid rondom softdrugs ook in mee.