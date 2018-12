Man vervolgd in tien zaken insulinemoorden

Het openbaar ministerie gaat in zeker tien zaken vervolging instellen tegen de medewerker van verzorgingshuizen die wordt verdacht van zogeheten insulinemoorden. Twee zaken zijn nog in onderzoek en kunnen nog aan de aanklacht worden toegevoegd.

De medewerker wordt verdacht van vier moorden en zes pogingen tot moord. Drie zaken laat het OM vallen, zo zei de aanklager maandag tijdens een vijfde inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam.

Het OM onderzocht in totaal vijftien verdachte gevallen in de zaak tegen de inmiddels 22-jarige verpleger Rashiied A., die werkte in verschillende verzorgingshuizen in onder meer Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk. De verdachte zit al meer dan een jaar in voorarrest.

De man wordt ervan beschuldigd dat hij patiënten onjuist insuline heeft toegediend. Dat kan dodelijk zijn. De instellingen waar de verdachte werkte, waren in elk geval Humanitas-tehuis De Wetering in Rotterdam, verpleeghuis ’t Huys te Hoecke in Puttershoek, zorgcentrum Riederborgh in Ridderkerk en de kleinschalige woonzorglocatie Het Jasmijnhuis in Ridderkerk. A. werkte als uitzendkracht.

Bij drie gevallen was al eerder duidelijk dat het OM vervolging instelt. Een van deze patiënten overleed, de andere twee overleefden de toediening van het medicijn. Van de twaalf andere verdachte gevallen overleed de helft van de betrokkenen.

Daarnaast vervolgt de aanklager A. voor enkele diefstallen en valsheid in geschrifte, onder meer met een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Door het vervalsen van de VOG kon A. bij zorginstellingen aan de slag, ondanks dat hij er van werd verdacht dat hij in verpleeghuizen diefstallen had gepleegd.

De zaak kwam aan het licht toen een bewoonster van een instelling in Rotterdam een te hoge dosis insuline kreeg. De vrouw overleefde het. Haar familie deed aangifte. Later kwam er een tweede geval bij. Daarop besloot justitie een onderzoek in te stellen. Uit dit onderzoek kwam A. naar voren als verdachte.

In het onderzoek werden zeker drie lichamen van overleden personen opgegraven. De zaak leidde tot veel onrust onder bewoners van de betrokken instellingen.

Op 22 februari volgt een regiezitting, waar de verdediging onderzoekswensen kan inbrengen. Het is de bedoeling dat het onderzoek naar de moorden dan is afgerond. Bovendien is de verwachting dat er voor die tijd nog een rapport komt van de Inspectie Gezondheidszorg.