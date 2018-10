De douane heeft op Eindhoven Airport in de bagage van een 29-jarige man 200.000 euro aan contant geld gevonden. Het geld zat verstopt in sportschoenen. De man was op weg naar Malaga. Dat heeft de FIOD woensdag bekendgemaakt.

De douane die de man afgelopen vrijdag betrapte, heeft de zaak overgedragen aan de FIOD. De verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die besliste hem langer vast te houden.