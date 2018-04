Man veroordeeld voor ontucht en kinderporno

Een 61-jarige man uit Sint-Oedenrode is in Den Bosch veroordeeld voor ontucht met drie jonge kinderen en het bezit en maken van kinderporno. De man krijgt een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging.

De man pleegde vorig jaar gedurende enkele maanden ontucht met zijn buurmeisjes van zes en negen jaar oud terwijl hij op hen moest passen. Tussen 2003 en 2008 had hij hetzelfde al gedaan met het zoontje van een collega. Van de kinderen maakte hij pornografische foto’s en hij had ook kinderporno in bezit.

De rechtbank neemt het de dader kwalijk dat hij het vertrouwen van de kinderen en de ouders heeft beschaamd en wijst op de „langdurige en ernstige schade aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid” van de kinderen.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum bleek dat de kans op herhaling groot is. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.