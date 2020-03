Man veroordeeld tot 11 jaar cel voor fatale ruzie om 50 euro

Een 29-jarige Amsterdammer moet elf jaar de cel in voor het doodschieten van een 28-jarige man, Dat gebeurde vorig jaar in de hoofdstad tijdens een ruzie over geld. De rechtbank veroordeelde de man tot een lagere straf dan de veertien jaar die het Openbaar Ministerie had geëist, onder meer omdat hij zelf naar de politie is gegaan en zijn daad heeft bekend.

De dader had van het slachtoffer geld geleend voor het kopen en verkopen van hasj en had bij hem een schuld van 1200 euro. Die betaalde hij terug, maar bij het natellen constateerde het slachtoffer dat er 50 euro tekortkwam. In de ruzie die volgde, kwam het tot een handgemeen en uiteindelijk tot schieten. Het slachtoffer, een bekende van de politie, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank spreekt van een „schokkende gebeurtenis”, onder meer voor omwonenden in Amsterdam-Zuidoost. Het incident gebeurde midden op de dag, voor de flat van de moeder van de schutter. Kort daarvoor waren er nog families met kinderen de flat in- en uitgelopen. De rechtbank rekent het de schutter zwaar aan dat veel mensen de schoten hebben gehoord en het slachtoffer op straat hebben zien liggen.