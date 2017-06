Een 36-jarige motorrijder uit Honselersdijk is zondag overleden aan de gevolgen van een eenzijdig verkeersongeval in Poeldijk (Zuid-Holland). Uit onderzoek is gebleken dat de man op een gestolen motor reed en geen geldig rijbewijs had.

Volgens getuigen reed de motorrijder zaterdagavond omstreeks 22.15 uur op de Nieuweweg in Poeldijk rechtdoor op een rotonde. Daardoor kwam de man ten val. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.