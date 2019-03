Man vernielt dak en auto’s met shovel

Een 56-jarige man uit het Gelderse Lingewaard heeft vrijdagochtend in Gendt het dak van een huis vernield met een shovel. In het huis was een vrouw aanwezig, die ongedeerd bleef. De Lingewaarder raakte zelf wel gewond en ligt nog in het ziekenhuis volgens de politie. Er waren relatieproblemen.

De man rukte met de shovel een stuk uit het dak van de woning aan de Henri Dunantstraat. Ook sloopte hij de dakkapel. De voorgevel van het huis is eveneens beschadigd. Hij reed bovendien met zijn shovel over een aantal geparkeerde auto’s. De ravage is enorm, zegt de politie.