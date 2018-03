Een 23-jarige man uit Berg en Terblijt (Limburg) is overleden, nadat hij bewusteloos in zijn woning aan de Langen Akker was aangetroffen. De man werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht waar hij uiteindelijk overleed.

De politie vermoedt dat de man is omgekomen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. In de woning werd ook een dode hond gevonden.