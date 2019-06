Een 19-jarige man uit Mariaheide is verdronken in een waterplas bij Volkel (Noord-Brabant). Duikers van de brandweer vonden zijn lichaam zaterdagavond in de plas aan de Luttelweg, meldde de politie.

Vrienden van de man hadden hem zaterdag na een zwempartij in de plas al een tijdje niet gezien en meldden zich daarom bij de politie. Ze vreesden dat hun vriend iets ernstigs was overkomen. De brandweer werd ingelicht en stuurde een sonarboot met duikers de plas op om te zoeken naar de vermiste man.