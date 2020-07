Man verdronken in natuurbad Fun Beach in Panheel

Een man is zondagmiddag verdronken in natuurbad Fun Beach in Panheel, niet ver van Roermond. De man, een 49-jarige Duitser, ging tijdens het zwemmen kopje onder en kwam om onbekende redenen niet meer boven water. Volgens de politie was er geen sprake van een misdrijf.

De melding over de drenkeling kwam rond 15.00 uur bij de brandweer binnen. Die rukte samen met de ambulancedienst met groot materieel uit. Ook een traumahelikopter landde op Fun Beach. De brandweer zocht het water af met boten en duikers. Tijdens het zoeken werden de talloze badgasten van Fun Beach naar huis gestuurd.