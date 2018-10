Man verdronken in haven Vlissingen-Oost

Een veertigjarige man uit Zwijndrecht is verdronken, nadat hij in het water van de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost was gevallen. De politie meldt dat zijn stoffelijk overschot vrijdagavond is geborgen.

De man was vrijdagmorgen door onbekende oorzaak vanaf een werkeiland te water geraakt. Hulpverleners konden de werknemer niet traceren. Vermoedelijk was hij snel onder water verdwenen.

Door het opkomende water mochten brandweerduikers het water niet in en moesten marineduikers komen helpen. De duikers van de marine gingen om 20.00 uur te water en vonden een anderhalf uur later het lichaam van de man uit Zwijndrecht.