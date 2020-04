Man verdacht van verkrachting vrouw (77) in Assen

Een 37-jarige man uit Assen wordt verdacht van het verkrachten van een bejaarde plaatsgenote. Dat bleek donderdag tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Assen.

Het 77-jarige slachtoffer was op de avond van 8 januari buiten, omdat iemand in haar buurt onwel was geworden. Ze had even gekeken bij de ambulance en liep weg via een steeg toen ze plotseling werd aangevallen door een man. Hij drukte haar tegen de muur, zoende en betastte haar. Toen ze hard om hulp riep, ging haar belager ervandoor.

„Aan de hand van DNA-sporen hebben we de verdachte ongeveer een week later kunnen aanhouden”, aldus de officier van justitie. Zijn DNA zat in de landelijke databank, omdat hij vorig jaar is veroordeeld voor onder meer geweldpleging in Groningen.

De strafzaak wordt 21 juli behandeld. Tot die tijd blijft de Assenaar vastzitten.