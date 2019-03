Man verdacht van verkrachting in lijnbus

Een 19-jarige man uit Zwolle wordt ervan verdacht een vrouw in een rijdende lijnbus verkracht te hebben. De strafzaak wordt dinsdag achter gesloten deuren behandeld.

Khalid F. zou in de nacht van 3 op 4 april in het afgelopen jaar in de lijnbus Zwolle-Dedemsvaart achterin de bus een vrouw hebben verkracht. Hij ging volgens het Openbaar Ministerie naast haar zitten waarna hij haar onderweg dwong tot seksuele handelingen. Het incident is gefilmd door de bewakingscamera in de bus.

De man is meerderjarig maar heeft de emotionele ontwikkeling van een kind, bleek dinsdagochtend op de zitting. Gezien zijn jeugdige karakter vindt de rechtbank in Zwolle behandeling in het openbaar niet noodzakelijk. Het verzoek om de deuren te sluiten kwam van de raadsman van de verdachte.