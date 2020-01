Man verdacht van oplichten tientallen Marktplaats-verkopers

Een 28-jarige man uit Enschede wordt ervan verdacht dat hij ongeveer 130 mensen die spullen op Marktplaats verkochten, heeft opgelicht. Hij zou toegang hebben weten te krijgen tot hun bankrekeningen en zou zo ongeveer 200.000 euro hebben weggesluisd. Drie anderen hebben hem daar mogelijk bij geholpen.

De Twent is opgepakt en zit vast. In zijn huis heeft de politie onder meer mobiele pinapparaten en dure kleren en schoenen in beslag genomen.

Zijn slachtoffers hadden campers en caravans te koop aangeboden op Marktplaats. De man benaderde ze via WhatsApp. Daar wist hij de mensen zover te krijgen om kopieën van identiteitsbewijzen met hem te delen. Ook gaven ze hun bankrekeningnummers door.

Twee Deventenaren en een man uit Borne zijn opgepakt omdat de man hun rekeningen mocht gebruiken voor het wegsluizen van het geld. Inmiddels zijn de drie weer vrij.

De politie adviseert mensen om geen telefoonnummer te publiceren als ze een advertentie op sites als Marktplaats zetten.