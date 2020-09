Man verdacht van moord op vrouw in Insulindestraat Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft de 39-jarige man die zaterdag is aangehouden in verband met de dood van een 36-jarige vrouw in de Insulindestraat in Rotterdam-Noord aangeklaagd voor moord dan wel doodslag. De man werd dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot het voorarrest van de verdachte met veertien dagen te verlengen.

De politie vond het slachtoffer zaterdag na een melding van een buurvrouw. Hulpverleners vonden in de woning een zwaargewonde vrouw en een gewonde man. Voor de vrouw kwam de hulp te laat. De man is met een spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd aangehouden.