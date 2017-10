Man verdacht van moord op meisje Hoogeveen

De 46-jarige man die afgelopen zaterdagavond is opgepakt nadat hij zich met een dood 12-jarig meisje in de auto meldde bij het politiebureau, wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Dat laat het Openbaar Ministerie woensdag weten. Het voorarrest van de man uit Hoogeveen is met twee weken verlengd.

De man meldde zich zaterdagavond bij het politiebureau in Assen en leidde de politie vervolgens naar de auto waarin het lichaam van het meisje werd gevonden. Hij werd in eerste instantie verdacht van betrokkenheid bij haar dood, die verdenking is nu verzwaard naar moord of doodslag.

De man is een bekende van de moeder van het slachtoffer en kende het meisje ook, liet de politie eerder al weten. Volgens regionale media gaat het om de stiefvader.