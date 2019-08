Man verdacht van illegale afvalexport

Een man wordt ervan verdacht illegaal 12 miljoen kilo afval te hebben geëxporteerd naar landen in Afrika en Azië. In Venlo werden daarom dinsdag twee huizen doorzocht en is er bedrijfsadministratie meegenomen. Ook is beslag gelegd op tienduizenden euro’s en luxe goederen zoals dure horloges, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag.

De verdachte exporteerde miljoenen kilo’s afval, maar vroeg daar nooit een vergunning voor aan. Het gaat vooral om verschillende soorten plastic, kunststoffen en metalen. Ook exporteerde de verdachte veel PVC naar het buitenland. Dat is in veel landen verboden, omdat bij de verbranding van PVC giftige stoffen vrij kunnen komen.

Voor het exporteren van afval naar het buitenland moet een vergunning zijn aangevraagd bij het ILT. Zo is er duidelijkheid over de bestemming van het afval, is het ontvangende land hiervan op de hoogte en kan het afval op een goede manier verwerkt worden.

Het onderzoek is gedaan door de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD), dat strafrechtelijke opsporingen uitvoert.