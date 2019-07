Man verdacht van fraude met inburgeringsgeld

Een 37-jarige man uit Arnhem is woensdag aangehouden op verdenking van fraude met geld dat bedoeld is voor de inburgering. Zijn woning is doorzocht. Daarbij heeft de FIOD administratie in beslag genomen.

De man ronselde vermoedelijk tegen betaling inburgeraars voor taalscholen die immigranten helpen hun inburgeringsexamen te halen. Voor het volgen van lessen kunnen de inburgeraars een lening van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen van maximaal 10.000 euro. Die wordt kwijtgescholden als ze slagen voor het examen.

De verdachte streek mogelijk via de taalscholen het geleende geld op. Het gaat om zeker tientallen cursisten die hij geronseld zou hebben. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel precies. Ook wordt bekeken of dit gevolgen heeft voor de verblijfstatus van de inburgeraars.