Man verdacht van doden moeder moet naar PBC

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 25-jarige man uit Den Haag ervan op 29 augustus in Venlo zijn 57-jarige moeder te hebben vermoord. In januari wordt de man opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Volgens het OM heeft Cas A. zijn moeder meerdere malen met een mes gestoken en spreekt van moord. Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een inleidende zitting van de rechtbank in Roermond. De verdachte raakte tijdens de steekpartij ook zelf zwaargewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De verdachte was net als zijn moeder, die in Amersfoort woonde, op bezoek in de woning aan de Ferdinand Bolstraat in Venlo waar het drama zich afspeelde. De bewoner van het huis was vlak voor of tijdens de steekpartij naar buiten gevlucht. Het 57-jarige slachtoffer raakte door de steekpartij ernstig gewond en overleed ter plaatse.

A. zei in de rechtbank in een korte verklaring zich „ontzettend schuldig te voelen” over wat er gebeurd is. „Er gaat geen dag voorbij dat ik niet geteisterd wordt door de beelden van mijn moeder”, zei hij. „Ik wil zo snel mogelijk behandeld worden.” Naar eigen zeggen heeft hij sinds kort gesprekken met een psycholoog en slikt hij medicatie.

Volgens zijn advocaat was A. na het gebeuren erg verward en had hij last van hallucinaties. Zij vroeg de rechtbank om de zaak op zo kort mogelijke termijn inhoudelijk te behandelen.

In verband met corona werd de verdachte niet in de rechtbank verhoord, maar via een skypeverbinding met de gevangenis. Dat had heel wat voeten in de aarde. Het duurde een half uur voor een verbinding tot stand kon worden gebracht, en dan alleen een geluidsverbinding. Een beeldverbinding bleek onmogelijk.

In februari vindt een nieuwe zitting plaats. Naar verwachting wordt dat weer een niet-inhoudelijke zitting, omdat het rapport van het PBC dan waarschijnlijk nog niet klaar is, aldus de rechtbank.