Man verblijft nacht in koelcel van horecazaak

Een restaurant in het Limburgse Heel trof donderdagmorgen een wel heel onverwachte gast. Bij het openen van de koelcel trof het personeel een man aan in de ijskoude ruimte waar hij de hele nacht had doorgebracht. Het is onduidelijk hoe hij in de koelcel terecht was gekomen en wat hij daar deed.

Toen de deuren van de koelruimte werden geopend gedroeg hij zich normaal en maakte hij een praatje met het personeel. Hij bleek ook niets gestolen te hebben. Na de conversatie met het personeel vertrok hij weer op de fiets. De man wordt niet verdacht van iets strafbaars.