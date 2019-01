Man vast voor twee gewelddadige overvallen

Een 21-jarige Utrechter is aangehouden voor betrokkenheid bij twee gewelddadige woningovervallen in Nijkerk. Eind 2016 moest een man in zijn huis onder bedreiging van een wapen geld afgeven aan twee daders. Die sloten hem daarna op in de badkamer. In mei 2017 raakte een ouder stel lichtgewond bij een overval op hun woning. De man en vrouw werden bedreigd met een wapen en vastgebonden.

Volgens de politie is er een verband tussen de overvallen. Nieuwe tips over de zaak leidden maandag tot de aanhouding van de verdachte. De politie denkt dat meer aanhoudingen volgen.