Man vast voor stelen geld bij onbemande kraampjes

Een 34-jarige man uit Assen wordt verdacht van een reeks diefstallen bij onbemande kraampjes met onder meer eieren, bloemen en groenten langs de weg in onder meer Warffum, Pieterburen en Uithuizermeeden in Noord-Groningen. In enkele gevallen zou hij ook geld uit kerken hebben gestolen, meldt de politie.

In alle gevallen ging het om kleine geldbedragen van hooguit 50 euro die werden ontvreemd. Op sommige plekken sloeg hij meerdere keren toe en werd daarbij soms gezien of op camera vastgelegd, waardoor de politie hem uiteindelijk kon aanhouden. Toen de verdachte voor de derde keer in korte tijd uit een geldkistje wilde stelen vond hij geen geld maar een briefje met de tekst: „Jammer dat er geen geld in zit”. De man heeft zeker vijftien zaken bekend, aldus de politie.