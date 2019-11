De politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident woensdagavond in zijn huis aan de Willem de Zwijgerlaan in Best. Een 53-jarige inwoner van Best raakte zwaargewond.

Het slachtoffer verkeert inmiddels buiten het levensgevaar, meldde de politie donderdag. De aanleiding van de schietpartij is nog onduidelijk.