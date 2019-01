Man vast voor rol in schietpartij Blerick

De politie heeft een 28-jarige Rotterdammer opgepakt in verband met een dodelijke schietpartij in 2017 in het Venlose stadsdeel Blerick. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de diefstal van een auto die werd gebruikt bij het doodschieten van de 44-jarige Kemal Zengin. De man is de eerste verdachte die in deze zaak is aangehouden.

Zengin werd in augustus 2017 doodgeschoten aan de Klingerbergsingel in Blerick. In die periode was het onrustig in Blerick door een reeks geweldsmisdrijven. Eind november 2017 kwam in dit stadsdeel van Venlo een 22-jarige inwoner om het leven door een schietpartij. Het geweld zou telkens verband houden met drugscriminaliteit.