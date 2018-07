Man vast voor mishandeling agent Uden

Een 31-jarige Udenaar is opgepakt voor mishandeling van een politieman. Hij ging door het lint toen de agent iets zei over een verkeerd geparkeerde auto. Die stond op de stoep voor een snackbar aan de Markt in Uden geparkeerd.

De agent en zijn collega hadden een groepje mensen voor de cafetaria gevraagd van wie de auto was. Daarop begon de 31-jarige man te schelden, dreigen en beledigen, aldus de politie. Toen hij al schreeuwend vlak voor de agent ging staan, duwde die hem van zich af. Toen sloeg de vlam in de pan. Omstanders begonnen zich ermee te bemoeien en de agressieve man sloeg de agent meerdere keren hard tegen zijn hoofd.

Uiteindelijk wisten de agenten de verdachte met behulp van hun wapenstok aan te houden. De mishandelde agent heeft aangifte gedaan. „Dit gaat alle fatsoensnormen te buiten”, reageert de leiding van de politie Oost-Brabant op het geweld.