Man vast voor liquidatie in Amsterdam

Een 29-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van een 24-jarige man op de straat Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. De verdachte is vrijdag opgepakt en volgens de politie dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft voorlopig vastzitten en zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Het 24-jarige slachtoffer werd donderdagavond op straat beschoten en raakte levensgevaarlijk gewond. De politie reanimeerde de man, maar hij overleed later in het ziekenhuis.